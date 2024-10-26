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Боец чеченского происхождения одержал первую победу после возвращения в UFC

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Боец UFC Исмаил Наурдиев
Боец UFC Исмаил Наурдиев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Марокканский боец чеченского происхождения Исмаил Наурдиев провел успешный рестарт карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

28-летний файтер выступает в средней весовой категории. На турнире UFC 308 он провел поединок в рамках ранних прелимо, где его оппонентом выступил опытный бразилец Бруно Силва.

Бой, рассчитанный на три раунда, продлился всю дистанцию и завершился победой уроженца Чечни единогласным решением судей (все три арбитра - по 30-27).

По ходу поединка Наурдиев попытался нанести 123 акцентированных удара, 49 из которых достигли цели. Также марокканцу удалось совершить три успешных тейкдауна.

Обновленный рекорд спортсмена в смешанных единоборствах составляет 24 победы и семь поражений.

Исмаил Наурдиев выступал в UFC с 2019 по 2020 год, после чего покинул ростер организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179041-boec-chechenskogo-proishozhdeniya-oderzhal-pervuyu-pobedu-posle-vozvrashcheniya-v-ufc/

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