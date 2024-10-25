Хамзат Чимаев раскрыл подробности своего гонорара в UFC

Российский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев прокомментировал свой гонорар в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.

Один из самых медийно-популярных представителей среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев рассказал о своих гонорарах в американском промоушене.

Файтер не стал называть конкретные цифры, но заявил, что зарабатывает больше, чем любой чемпион UFC.

«Я доволен деньгами. Я зарабатываю больше чем любой чемпион. Деньги не меняют меня. Я остаюсь скромным, как и прежде», - заявил Чимаев.

Напомним, Хамзат Чимаев проведет бой уже в этот уикенд. Он встретится в соглавном событии турнира UFC 308 в ОАЭ с австралийцем Робертом Уиттакером.

Бойцы успешно прошли обязательную процедуру взвешивания и уложились в лимит среднего веса (84,36 кг).

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