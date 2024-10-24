Боец из Таджикистана попросил у Даны Уайта контракт с UFC на пресс-конференции и получил неожиданный ответ

Непобежденный боец смешанных единоборств из Таджикистана Доробшох Наботов попросил у Даны Уайта контракт с UFC на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 308, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал организации.

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась пресс-конференция с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где также участвовал и глава промоушена Дана Уайт.

В середине мероприятия к Уайту обратился молодой человек с просьбой подписать с ним контракт. Отметим, что как правило, такие активности организуются для представителей СМИ с целью задавать вопросы файтерам.

Однако этим человеком оказался профессиональный боец Доробшох Наботов. Он заявил, что его рекорд в ММА составляет 9-0, однако по данным портала Tapology на счету 25-летнего таджикистанца семь успешных выступлений.

После этого Дана Уайт пригласил Наботова на сцену, пожал ему руку и отправил за кулисы для дальнейшего общения с командой промоушена.

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