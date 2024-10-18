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Асу Алмабаев успешно сделал вес перед поединком с топовым бойцом UFC

Опубликовано:

Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед четвертым поединком в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Напомним, "Зульфикар" выйдет в октагон в 23-й раз в ночь с 19 на 20 октября. Его четвертым соперником в Абсолютном бойцовском чемпионате выступит седьмой номер рейтинга наилегчайшей весовой категории бразилец Матеус Николау.

Сам Алмабаев на данный момент занимает 14-ю строчку в топе бойцов UFC в этом дивизионе.

На взвешивании оба спортсмена показали 56,92 килограмма и уложились в лимит своего веса.

Поединок Асу Алмабаева и Матуса Николау закроет прелимы турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). Главным событием вечера станет бой Энтони Хернандеза против Мишеля Перейры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176166-asu-almabaev-uspeshno-sdelal-ves-pered-poedinkom-s-topovym-boycom-ufc/

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