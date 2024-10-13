Узбекистанского бойца наградили в UFC после дебютного нокаута

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал обладателей бонусов по итогам турнира серии Fight Night, который прошел в ночь на 13 октября по казахстанскому времени, передает NUR.KZ.

Одним из лауреатов стал узбекистанец Рамазонбек Темиров. В рамках шоу он дебютировал под эгидой промоушена и за три минуты нокаутировал американца Сиджея Вергару. Бой прошел в наилегчайшем весе.

Темиров получил бонус "Выступление вечера". Ему выплатят дополнительные 50 тысяч долларов (около 24 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Аналогичный бонус получил американец Клейтон Карпентер, который удушающим приемом во втором раунде победил бразильца Лукаса Рошу. Их бой также прошел в рамках наилегчайшего веса.

К этой же категории относился и главный поединок вечера, в котором сошлись американец Брэндон Ройвал и японец Татсуро Таира. Их противостояние продлилось все пять раундов. Ройвал победил раздельным решением судей, оба спортсмена получат бонус "Бой вечера".

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