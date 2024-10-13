Узбекистанец за три минуты нокаутировал соперника в дебютном бою в UFC

Узбекистанский боец смешанного стиля (ММА) Рамазонбек Темиров одержал победу в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Соперником Темирова в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг) был американец Сиджей Вергара, который в последнем до этого поединке уступил казахстанцу Асу Алмабаеву.

Бой, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно. В стартовом отрезке Темирову удалось потрясти оппонента.

Вергара пытался избежать новых атак, но узбекистанец настиг его и нанес еще несколько точных ударов, после чего рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут через 2 минуты и 50 секунд после начала.

27-летний узбекистанец выиграл десятый бой подряд. Всего на его счету 16 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Вергара уступил второй раз подряд. За всю карьеру 33-летний американец одержал 12 побед при шести поражениях и одной ничьей.

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