Узбекистанец за три минуты нокаутировал соперника в дебютном бою в UFC

Узбекистанский боец смешанного стиля (ММА) Рамазонбек Темиров одержал победу в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в предварительном карде турнира серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Соперником Темирова в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг) был американец Сиджей Вергара, который в последнем до этого поединке уступил казахстанцу Асу Алмабаеву.
Бой, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно. В стартовом отрезке Темирову удалось потрясти оппонента.
Вергара пытался избежать новых атак, но узбекистанец настиг его и нанес еще несколько точных ударов, после чего рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут через 2 минуты и 50 секунд после начала.
27-летний узбекистанец выиграл десятый бой подряд. Всего на его счету 16 побед при двух поражениях и одной ничьей.
Вергара уступил второй раз подряд. За всю карьеру 33-летний американец одержал 12 побед при шести поражениях и одной ничьей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2173600-uzbekistanec-za-tri-minuty-nokautiroval-sopernika-v-debyutnom-boyu-v-ufc/
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