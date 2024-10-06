Опубликовано видео жестокого нокаута в исполнении Алекса Перейры на UFC 307

Официальный Telegram-канал UFC Eurasia опубликовал видео нокаута бразильского файтера Алекса Перейры в главном поединке турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), передает NUR.KZ.

Перейра вышел на третью защиту чемпионского титула в этом году. Очередным соперником "Чамы" в полутяжелой весовой категории выступил американец Халил Раунтри-младший.

Этот поединок получил статус главного события вечера и был рассчитан на пять раундов, однако досрочно завершился в четвертой пятиминутке.

За минуту до конца раунда бразилец пошел в активную атаку, прижав оппонента к сетке, он начал разрушать оборону Раунтри, работая "по этажам". Американец безуспешно пытался наносить контратакующие удары, но пропустил мощный апперкот и отправился на настил.

Рефери сразу остановил бой, не позволив Алексу провести добивание в партере.

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