Опубликовано видео жестокого нокаута в исполнении Алекса Перейры на UFC 307

Официальный Telegram-канал UFC Eurasia опубликовал видео нокаута бразильского файтера Алекса Перейры в главном поединке турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), передает NUR.KZ.
Перейра вышел на третью защиту чемпионского титула в этом году. Очередным соперником "Чамы" в полутяжелой весовой категории выступил американец Халил Раунтри-младший.
Этот поединок получил статус главного события вечера и был рассчитан на пять раундов, однако досрочно завершился в четвертой пятиминутке.
За минуту до конца раунда бразилец пошел в активную атаку, прижав оппонента к сетке, он начал разрушать оборону Раунтри, работая "по этажам". Американец безуспешно пытался наносить контратакующие удары, но пропустил мощный апперкот и отправился на настил.
Рефери сразу остановил бой, не позволив Алексу провести добивание в партере.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170551-opublikovano-video-zhestokogo-nokauta-v-ispolnenii-aleksa-pereyry-na-ufc-307/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.