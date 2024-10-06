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Бывший чемпион UFC Жозе Алдо проиграл впервые после возобновления карьеры

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Бразильский боец MMA Жозе Алдо
Жозе Алдо. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Марио Баутиста одержал победу по очкам над бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) прошел в рамках основного карда шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Алдо занимал десятое место в рейтинге дивизиона, Баутиста шел строчкой ниже.

Их очный бой продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Баутиста одержал седьмую победу подряд. Всего за карьеру в MMA он выиграл 15 поединков и уступил в двух.

Алдо потерпел поражение впервые после возобновления карьеры. Он объявлял об уходе из MMA после проигрыша грузину Мерабу Двалишвили в 2022 году. Впоследствии бразилец вернулся и в мае одолел американца Джонатана Мартинеса.

Всего за карьеру бывший чемпион UFC в полулегком весе одержал 32 победы при девяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170446-byvshiy-chempion-ufc-zhoze-aldo-proigral-vpervye-posle-vozobnovleniya-karery/

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