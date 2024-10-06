Бывший чемпион UFC Жозе Алдо проиграл впервые после возобновления карьеры

Американский боец смешанного стиля (ММА) Марио Баутиста одержал победу по очкам над бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) прошел в рамках основного карда шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Алдо занимал десятое место в рейтинге дивизиона, Баутиста шел строчкой ниже.
Их очный бой продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).
Баутиста одержал седьмую победу подряд. Всего за карьеру в MMA он выиграл 15 поединков и уступил в двух.
Алдо потерпел поражение впервые после возобновления карьеры. Он объявлял об уходе из MMA после проигрыша грузину Мерабу Двалишвили в 2022 году. Впоследствии бразилец вернулся и в мае одолел американца Джонатана Мартинеса.
Всего за карьеру бывший чемпион UFC в полулегком весе одержал 32 победы при девяти поражениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170446-byvshiy-chempion-ufc-zhoze-aldo-proigral-vpervye-posle-vozobnovleniya-karery/
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