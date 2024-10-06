Двукратная олимпийская чемпионка выиграла второй бой в UFC

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Кайла Харрисон одержала победу над бразильянкой Кетлин Виейрой на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок соперниц в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) открыл основной кард шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Виейра занимала второе место в рейтинге дивизионе, Харрисон шла строчкой ниже.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американки единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Таким образом, Харрисон выиграла оба поединка под эгидой UFC.

Всего в активе спортсменки 18 побед при одном поражении в MMA. Ранее она выступала в дзюдо и стала двукратной олимпийской чемпионкой (Лондон-2012, Рио-2016).

На счету Виейры теперь 14 побед при четырех поражениях в профессиональных MMA.

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