Алекс Перейра провел последнюю дуэль взглядов перед очередным титульным боем в UFC (видео)

Участники турнира UFC 307, который примет Солт-Лейк-Сити (США), провели заключительные стердауны перед шоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт UFC Eurasia.

Кард возглавит титульный бой в полутяжелом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра будет в третий раз защищать этот пояс. Соперником бразильца станет американец Халил Раунтри-младший.

Дуэль взглядов между оппонентами прошла без инцидентов. Перейра традиционно появился на сцене в колоритном образе и маске, нанесенной на лицо.

Также стердауны провели другие участники турнира. Ранее все бойцы, которым предстоит выступить на UFC 307, успешно прошли официальную процедуру взвешивания.

Вторым по значимости событием шоу станет титульный поединок в женском легчайшем весе между американками Ракель Пеннингтон и Джулианной Пеньей.

Турнир пройдет в ночь на 6 октября по казахстанскому времени.

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