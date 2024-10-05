В команде Шавката Рахмонова сделали заявление о чемпионском поединке казахстанца в UFC

На официальном Instagram-аккаунте Dar Pro Team, членом которой является непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов, опубликовали заявление о чемпионском поединке спортсмена, передает NUR.KZ.

На данный момент “Номад” занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов организации в полусредней весовой категории (до 77 килограммов). Выше Рахмонова находятся лишь экс-обладатели пояса Леон Эдвардс и Камару Усман.

Действующим чемпионом UFC является Белал Мухаммад, ранее он выражал готовность разделить октагон с Шавкатом.

В Dar Pro Team заявили, что казахстанец может подраться за чемпионский титул в декабре текущего года, ссылаясь на информацию журналиста Марселя Дорфа.

Однако в команде также отметили, что Мухаммад и Рахмонов бросают друг другу вызовы с лета, но менеджеры обеих сторон еще не приступили к переговорам.

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