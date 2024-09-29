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Главный бой турнира UFC остановили из-за кровавой травмы

Опубликовано:

Французский боец ММА Бенуа Сен-Дени
Бенуа Сен-Дени. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Ренато Мойкано одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) возглавило кард шоу. Перед турниром Мойкано занимал 11-е место в рейтинге дивизиона, Сен-Дени шел строчкой ниже.

Почти весь первый раунд бразилец доминировал в партере и нанес большой урон оппоненту. У Сен-Дени после пропущенных ударов открылось рассечение, на его лице появилось несколько гематом.

Во втором раунде француз выглядел более конкурентно, однако его физическое состояние ухудшилось. В перерыве врач осмотрел Сен-Дени и заключил, что тот не может видеть правым глазом из-за кровавого отека. Доктор не выпустил спортсмена на третий раунд, вследствие чего был зафиксирован технический нокаут.

Сен-Дени проиграл второй раз подряд. Всего на его счету 13 побед при трех поражениях и одном поединке без результата.

Мойкано выиграл четвертый бой кряду. За всю карьеру он одержал 20 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2167234-glavnyy-boy-turnira-ufc-ostanovili-iz-za-krovavoy-travmy/

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