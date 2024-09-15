34-летний британский файтер зрелищно нокаутировал египтянина ударом с колена на турнире Bellator (видео)

В основном карде чемпионской серии профессиональной ММА-лиги Bellator состоялся поединок между британцем Майком Шипменом и египтянином Эсламом Сьяха, сообщает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт промоушена в Х.

Бой стал четвертым в карде турнира в Лондоне (Великобритания).

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился досрочной победой Шипмена во втором раунде. 34-летний британец провел атакующую комбинацию, прижав оппонента к клетке. Сьяха попытался провести контратакующий тейкдаун, однако Майк нанес удар коленом и отправил египтянина в нокдаун.

После серии ударов на добивание рефери остановил бой в середине пятиминутки.

Обновленная статистика Майка Шипмена в смешанных единоборствах составляет 18 побед и четыре поражения. Отметим, что для Эслама Сьяха эта встреча стала дебютной в американском промоушене.

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