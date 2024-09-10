Казахстанский боец Асу Алмабаев опустился в рейтинге UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев, представляющий Казахстан, потерял одну позицию в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Ранее 30-летний спортсмен занимал 14-е место в наилегчайшем дивизионе (до 56,7 кг). В обновленной версии рейтинга он вернулся на 15-ю строчку. Повышение получили россиянин Тагир Уланбеков (11-й), бразилец Бруно Силва (12-й) и американец Коди Дарден (13-й).

Другой казахстанец Шавкат Рахмонов остался на третьей позиции в рейтинге полусреднего веса (до 77,1 кг). В этом дивизионе американец Шон Брэди после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом на последнем турнире поднялся на шестую строчку, а его соперник опустился на восьмую.

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории остался россиянин Ислам Махачев, который владеет поясом в легком дивизионе. Аналогичный женский рейтинг возглавляет мексиканка Алекса Грассо — действующая чемпионка в наилегчайшем весе.

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