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Казахстанский боец Асу Алмабаев опустился в рейтинге UFC

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Todd Lussier / Zuffa LLC via Getty Images

Боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев, представляющий Казахстан, потерял одну позицию в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Ранее 30-летний спортсмен занимал 14-е место в наилегчайшем дивизионе (до 56,7 кг). В обновленной версии рейтинга он вернулся на 15-ю строчку. Повышение получили россиянин Тагир Уланбеков (11-й), бразилец Бруно Силва (12-й) и американец Коди Дарден (13-й).

Другой казахстанец Шавкат Рахмонов остался на третьей позиции в рейтинге полусреднего веса (до 77,1 кг). В этом дивизионе американец Шон Брэди после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом на последнем турнире поднялся на шестую строчку, а его соперник опустился на восьмую.

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории остался россиянин Ислам Махачев, который владеет поясом в легком дивизионе. Аналогичный женский рейтинг возглавляет мексиканка Алекса Грассо — действующая чемпионка в наилегчайшем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2159698-kazahstanskiy-boec-asu-almabaev-opustilsya-v-reytinge-ufc/

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