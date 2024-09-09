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Казахстанский боец ММА с 30-ю победами в карьере завершил карьеру после поражения россиянину

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Боец Георгий Кичигин
Георгий Кичигин. Фото: instagram.com/georgiy_kichigin/

Казахстанский боец смешанных единоборств Георгий Кичигин потерпел поражение от россиянина Андрея Кошкина в поединке основного карда турнира АСА 179 в Краснодаре, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Бойцы встретились в рамках полусредней весовой категории (до 77 килограммов). Поединок, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Кошкина единогласным судейским вердиктом.

Отметим, что до этого Георгий Кичигин шел на серии из пяти побед подряд. После боя 35-летний казахстанец объявил о завершении карьеры профессионального файтера.

"Анатолий Бойко на прошлом турнире снял перчатки, я на этом. Не важно, выиграл бы я или проиграл. Андрею, хоть он меня и побил, большое уважение. Я все сделал, спасибо моей маме, за то, что вы всегда были рядом!", - сказал спортсмен в октагоне.

После этого Кичигин сложил перчатки в центре октагона и покинул клетку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2158846-kazahstanskiy-boec-mma-s-30-yu-pobedami-v-karere-zavershil-kareru-posle-porazheniya-rossiyaninu/

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