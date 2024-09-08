Казахстанский боец ММА за полторы минуты отправил в нокаут россиянина на турнире АСА

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Евгений Егембердиев одержал победу техническим нокаутом на турнире АСА 179 в Краснодаре (Россия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Бой против россиянина Эльхана Мусаева (10-2) состоялся в рамках полутяжелой весовой категории (до 93 килограммов). Предпоследний поединок в предварительном карде был рассчитан на три раунда, однако завершился досрочной победой казахстанца.

Егембердиеву удалось провести серию успешных ударов по голове соперника и отправить его на настил, после чего рефери Вкитор Корнеев остановил бой через 78 секунд после стартовго гонга.

Актуальная статистика казахстанского файтера в ММА составляет 13 побед и четыре поражения в профессионалах. На данный момент уроженцу Тараза 39 лет.

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