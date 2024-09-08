Хабиб Нурмагомедов прокомментировал защиту чемпионского пояса своим братом

Экс-чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался о защите титула своим братом Усманом в главном событии турнира Bellator, передает NUR.KZ со ссылкой на Allboxing.ru.

26-летний Усман Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионство в Bellator. После победы россиянину вручил пояс Хабиб Нурмагомедов — его двоюродный брат и секундант, бывший чемпион UFC.

"Я хочу выразить благодарность Александру Шаблию. Он очень жесткий соперник. Он тренировался вместе с нами лет 7-8 назад, поэтому мы знали, насколько он опасен, и серьезно относились к этому поединку.

Раньше я был лучшим легковесом, сейчас им является Ислам [Махачев], а в будущем лучшим легковесом станет Усман. У нас получается династия. Я думаю, люди многие годы будут обсуждать это, не понимая, в чем секрет нашего успеха. Но здесь все просто: мы усердно работаем, верим в Аллаха и верим в себя", — сказал Нурмагомедов.

На данный момент в активе Усмана Нурмагомедова 18 побед и один поединок без результата.

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