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Брат Хабиба Усман Нурмагомедов победил другого россиянина и защитил пояс Bellator

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Российские бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов (слева направо)
Хабиб Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов (слева направо). Фото: Instagram @usman_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил своего соотечественника Александра Шаблия и защитил пояс Bellator, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир Bellator Champions Series 4 в Сан-Диего (штат Калифорния, США). На кону стоял чемпионский титул в легком весе (до 70,3 кг).

Бой продлился все пять раундов. Большая часть поединка прошла в стойке. По итогам 25 минут противостояния Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

26-летний россиянин во второй раз защитил пояс Bellator. Этот бой стал для него первым после шестимесячной дисквалификации за положительную допинг-пробу. Сторона спортсмена доказала случайное попадание запрещенного вещества в его организм.

После победы россиянину вручил пояс Хабиб Нурмагомедов — его двоюродный брат и секундант, бывший чемпион UFC. На данный момент в активе Усмана Нурмагомедова 18 побед и один поединок без результата.

На счету 31-летнего Шаблия теперь 24 выигранных боя и четыре поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2158704-brat-habiba-usman-nurmagomedov-pobedil-drugogo-rossiyanina-i-zashchitil-poyas-bellator/

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