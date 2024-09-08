Брат Хабиба Усман Нурмагомедов победил другого россиянина и защитил пояс Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил своего соотечественника Александра Шаблия и защитил пояс Bellator, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир Bellator Champions Series 4 в Сан-Диего (штат Калифорния, США). На кону стоял чемпионский титул в легком весе (до 70,3 кг).

Бой продлился все пять раундов. Большая часть поединка прошла в стойке. По итогам 25 минут противостояния Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

26-летний россиянин во второй раз защитил пояс Bellator. Этот бой стал для него первым после шестимесячной дисквалификации за положительную допинг-пробу. Сторона спортсмена доказала случайное попадание запрещенного вещества в его организм.

После победы россиянину вручил пояс Хабиб Нурмагомедов — его двоюродный брат и секундант, бывший чемпион UFC. На данный момент в активе Усмана Нурмагомедова 18 побед и один поединок без результата.

На счету 31-летнего Шаблия теперь 24 выигранных боя и четыре поражения.

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