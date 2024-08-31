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Чемпион UFC ответил Шавкату Рахмонову на обвинения в отказе от боя

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Файтер Белал Мухаммад
Белал Мухаммад. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Белал Мухаммад прокомментировал обвинение казахстанского бойца Шавката Рахмонова об отказе от совместного поединка, передает NUR.KZ.

Ранее, Шавкат Рахмонов заявил, что чемпион UFC Белал Мухаммад отказался от поединка с ним, напомнив что американский файтер обещал активно проводить защиту титула.

"Неактивный. Лол. Я до сих пор на отстранении (обязательный медицинский запрет после последнего боя - прим. ред.), а Шавкат не дрался с 2023 года. Я считаю, что Шавкату и Усману следует провести претендентский бой", - заявил на своей странице в социальной сети X Белал Мухаммад.

Напомним, что Белал Мухаммад завоевал чемпионский титул в полусредней весовой категории на турнире UFC 304 28 июля.

Свой последний бой Шавкат Рахмонов провел 16 декабря прошлого года. В том поединке казахстанец одолел американца Стивена "Вандербоя" Томпсона и впервые в своей карьере поднялся в топ-3 рейтинга UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2155560-chempion-ufc-otvetil-shavkatu-rahmonovu-na-obvineniya-v-otkaze-ot-boya/

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