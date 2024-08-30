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Шавкат Рахмонов заявил, что чемпион UFC Белал Мухаммад отказался от поединка с ним

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанного стиля Шавкат Рахмонов в интервью для YouTube-канала MMAFightingonSBN высказался о титульном поединке против Белала Мухаммада, сообщает NUR.KZ.

Белал Мухаммад завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе на турнире UFC 304 28 июля.

“Да, на самом деле мне уже предлагали бой с Белалом, и я дал согласие. Но, к сожалению, Мухаммад отказался от этого поединка, потому что предложенная дата его не устраивала. Он не был готов защищать свой пояс в эти сроки.
Раньше Белал заявлял, что будет активным чемпионом, что будет часто защищать свой пояс, но в тот момент он не подтвердил свои слова делом, так что посмотрим, что будет дальше.
Когда должен был пройти наш поединок? Нам предлагали подраться в октябре на UFC 307. Я не знаю, что происходит с Белалом и когда он будет готов. Для меня дата не имеет значения, я уже заслужил право драться за пояс. Как только он будет готов, я в деле”, – цитирует Рахмонова Bloodandsweat.ru.

Отметим, что казахстанец занимает третью строчку в топе лучших бойцов полусреднего веса UFC, его профессиональный рекорд составляет 18-0. В главном событии турнира UFC 307 Алекс Перейра проведет очередную защиту титула в полутяжелом весе против Халила Раунтри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2155395-shavkat-rahmonov-zayavil-chto-chempion-ufc-belal-muhammad-otkazalsya-ot-poedinka-s-nim/

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