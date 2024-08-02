Асу Алмабаев подписал новый контракт с UFC перед поединком с топовым бойцом

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт его команды DAR PRO TEAM.

Алмабаев выступает в крупнейшем ММА-промоушене мира с августа прошлого года. За это время "Зульфикар" одержал три победы в трех поединках. После этого ему удалось войти в топ-15 лучших бойцов наилегчайшего веса организации и даже подняться в рейтинге.

Сообщается, что Асу Алмабаев подписал новый контракт с UFC, рассчитанный на три боя.

19 октября казахстанец проведет четвертый поединок в рамках промоушена Даны Уайта против восьмого номера рейтинга Матеуса Николау из Бразилии.

Как правило, UFC подписывает первый контракт с бойцами на четыре боя, поэтому станет ли встреча с бразильцем для Асу первой в рамках нового соглашения – неизвестно.

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