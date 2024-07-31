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Алмабаев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC после увольнения Мокаева

Опубликовано:

Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев поднялся в рейтинге лучших бойцов наилегчайшей весовой категории UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Это произошло после номерного турнира UFC 304 в Манчестере. Напомним, главным событием вечера стал титульный бой между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом, после которого палестинский файтер стал новым чемпионом в полусреднем дивизионе, где выступает другой казахстанец – Шавкат Рахмонов.

В прелимах шоу состоялся поединок уроженца России Мухаммада Мокаева, представляющего Великобританию, против португальца Манеля Капе. Бой завершился победой первого судейским решением.

23-летний Мокаев имеет профессиональную статистику в ММА 13-0 (при одном поединке без результата). Семь боев он выиграл уже в рамках американского промоушена, благодаря чему занимал шестую строчку в рейтинге наилегчайшего веса UFC. Однако из-за разногласий с главой промоушена Даной Уайтом Мокаев больше не выступает в его организации, промоушен не продлил с ним контракт.

Из-за этого в топ-15 произошли крупные изменения, а Алмабаев поднялся с 15-й на 14-ю позицию рейтинга UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2142240-asu-almabaev-podnyalsya-v-reytinge-luchshih-boycov-ufc-posle-uvolneniya-mokaeva/

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