Аспиналл за минуту нокаутировал Блейдса и защитил временный пояс UFC

Английский боец смешанного стиля (MMA) Том Аспиналл одержал победу над американцем Кертисом Блейдсом в соглавном событии турнира UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов стал вторым по значимости событием шоу в Манчестере. Аспиналл защищал временный пояс UFC в тяжелом весе (до 120,2 кг).

Уже под занавес стартовой минуты Аспиналл смог отправить соперника на канвас. Затем англичанин обрушил на Блейдса серию добивающих ударов в голову. На фоне пассивной защиты от американца рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Аспиналл впервые защитил временный пояс. Регулярный титул UFC в тяжелом весе принадлежит американцу Джону Джонсу, который ближайшую защиту должен провести против своего соотечественника Стипе Миочича.

Англичанин взял у Блейдса реванш. Их первый бой прошел в июле 2022 года и завершился проигрышем Аспиналла из-за травмы колена. Всего в активе 31-летнего британца теперь 15 побед при трех поражениях.

Блейдс проиграл в пятый раз за карьеру. На счету 33-летнего американца осталось 18 побед и один поединок без результата.

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