Менеджер уроженки Казахстана из UFC назвал вероятную причину попадания допинга в ее организм

Александр Скаредин, менеджер девушки-бойца смешанных единоборств Ирины Алексеевой озвучил потенциальную причину дисквалификации спортсменки, сообщает Legalbet.kz.

Напомним, 34-летняя уроженка Казахстана была дисквалифицирована на один год после положительной пробы на допинг.

"Да особо комментариев нет. Была одна положительная проба — грешим на спортивное питание. Остальные пробы после были чистыми. Бесполезно ли было что-то доказывать? Да, конечно.

Даже если субстанция попала в тело случайно, то это всё равно нарушение. Так что ждём октября", — сообщил Скаредин.

Антидопинговая служба CSAD, с которой сотрудничает UFC, приняла решение исчислять наказание Алексеевой с момента ее последнего поединка в октябре прошлого года. Таким образом, спортсменка вновь получит возможность продолжить выступления чуть более чем через два месяца.

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