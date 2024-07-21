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Таджикистанский боец Раджабов потерпел второе поражение в UFC

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Таджикистанский боец ММА Лоик Раджабов
Лоик Раджабов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В ночь на воскресенье по казахстанскому времени в Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC. Таджикистанец Лоик Раджабов уступил американцу Трею Огдену, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в предварительном карде в лимите легкого веса (до 70,3 кг).

Огден сделал ставку на тейкдауны и борьбу. Он длительное время контролировал Раджабова в партере и пытался провести сабмишен. В итоге досрочную победу американец оформить не сумел, поединок продлился все три раунда.

По итогам 15 минут противостояния судьи единогласно признали сильнейшим 34-летнего Огдена (29-28, 29-28, 30-27). Для него победа стала второй подряд. Всего за карьеру американец выиграл 18 боев и уступил в шести, еще один его поединок признан несостоявшимся.

Раджабов потерпел второе поражение в UFC, в его активе осталось столько же побед под эгидой промоушена. Всего в MMA 33-летний таджикистанец выиграл 18 боев и уступил в шести при одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2137464-tadzhikistanskiy-boec-radzhabov-poterpel-vtoroe-porazhenie-v-ufc/

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