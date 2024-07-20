Уроженка Казахстана из UFC попала в допинговый скандал

Российская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева отстранена на 12 месяцев из-за допингового дела, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.

Стало известно, что в анализе спортсменки от 21 июня 2023 года было обнаружено повышенное содержание тестостерона экзогенного происхождения (то есть вводимого в организм извне).

В то время UFC сотрудничал с Антидопинговым агентством США (USADA), которое и зафиксировало нарушение. Однако в промоушене сообщили, что организация уведомила Алексееву о положительной пробе только спустя более чем четыре месяца.

На данный момент UFC сотрудничает по антидопинговым вопросам с CSAD. В этой организации сочли неприемлемым столь позднее оповещение Алексеевой. Там отметили, что спортсменка сотрудничала с соответствующими органами в рамках этого дела, сдавала чистые пробы до 21 июня 2023 года, а также после этого срока и до получения информации от USADA.

Приняв во внимание все факторы, в CSAD отказались дисквалифицировать Алексееву на максимальный четырехлетний срок. На нее наложили отстранение в 12 месяцев, начиная с даты ее последнего боя — 14 октября 2023 года. Таким образом, уроженка Атырауской области сможет вернуться в октагон 15 октября 2024 года.

Сама Алексеева в комментарии для MMA.Metaratings.ru высказалась об этой ситуации.

"Допинг у меня нашли по всей видимости из святого духа. У меня все тесты всегда были чистые, я принимаю только разрешенные БАДы уже лет шесть. Обычно результаты анализов бывают готовы через неделю и приходят через неделю, а тут результат решили прислать спустя почти пять месяцев. При этом после этого я несколько раз сдавала анализы на допинг, включая день последнего боя, и все они были чистыми, хотя вещества, которые у меня как будто нашли, сидят в крови и моче где-то до года.

Еще один интересный нюанс: это был единственный случай, когда результаты допинг-тестов проверяли в Швейцарии. В США и других странах проблем с этим не было. Новое допинг-агентство и UFC заподозрили USADA в некомпетентности и отказались меня дисквалифицировать. Хотя мне грозило наказание на четыре года. Конечно, я очень переживала, но была в себе уверена, я-то себя знаю. Было обидно, что меня пытаются обвинить ни за что", — заявила Алексеева.

На данный момент 34-летняя уроженка Казахстана, представляющая Россию, одержала в профессиональных MMA пять побед при двух поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.