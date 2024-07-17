Асу Алмабаев официально вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев занял 15-ю строчку в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего дивизиона UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
30-летний казахстанец дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2023 году в рамках турнира UFC on ESPN 50 в американском Нэшвилле. Его первым соперником выступил ямаец Оди Осборн, "Зульфикар" задушил оппонента во втором раунде.
Всего на счету Алмабаева три поединка в лиге. Еще два раза он побеждал единогласным решением судей. В последнем бою он встретился с самым высоким бойцом наилегчайшей весовой категории Хосе Джонсоном 15 июня.
Актуальный рекорд Асу в профессиональных ММА составляет 20 побед и два поражения (3-0 в UFC).
Таким образом, он стал вторым представителем Казахстана в истории UFC, которому удалось войти в топ-15, ранее этого добился Шавкат Рахмонов, занимающий на данный момент третье место в полусреднем весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2135757-asu-almabaev-oficialno-voshel-v-reyting-luchshih-boycov-ufc/