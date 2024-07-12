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Казахстанца обвинили в непрофессионализме после скандального срыва боя

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Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков
Даурен Ермеков. Фото: Instagram @daurenermekov01

Российский боец смешанного стиля Шамиль Магомедов высказался о срыве своего поединка с казахстанцем Дауреном Ермековым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу MMA Series.

Спортсмены должны были возглавить турнир промоушена, запланированный на 13 июля в Москве. Однако Ермеков не уложился в лимит средней весовой категории, из-за чего бой отменили.

"Настроение с утра подпортили немножко. Ошарашен непрофессионализмом Даурена. Не согнать шесть килограммов перед взвешиванием — это нонсенс, конечно. Я понимаю, если кило-два... Мы бы пошли навстречу, что-нибудь придумали бы. Но шесть — вообще непрофессионально с его стороны. Не знаю, как так произошло. Для нас это остается тайной до сих пор", — заявил Магомедов.

Россиянину 32 года, он выиграл все 12 боев в профессиональных MMA. В активе 36-летнего Ермекова 15 побед при четырех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133330-kazahstanca-obvinili-v-neprofessionalizme-posle-skandalnogo-sryva-boya/

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