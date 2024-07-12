Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Чудовищное разочарование": бой казахстанца в Москве сорвался из-за проваленной весогонки

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков
Даурен Ермеков. Фото: Instagram @daurenermekov01

Директор MMA Series Федор Рыжов в Instagram сообщил об отмене главного поединка ближайшего турнира лиги между казахстанцем Дауреном Ермековым и россиянином Шамилем Магомедовым, передает NUR.KZ.

Планировалось, что соперники встретятся в рамках шоу в Москве 13 июля. Ермеков прибыл в Россию, однако не смог уложиться в лимит средней весовой категории (до 83,9 кг).

"Даурен Ермеков очень сильно не сделал вес. Скажем так, на непереговорное количество килограммов. Этот бой мы отменяем — к чудовищному разочарованию", — сообщил Рыжов.

Сам казахстанец в беседе пресс-службой MMA Series высказался об инциденте и назвал его возможную причину.

"Со вчерашнего дня начали гонять [вес]. Где-то с семи до трех часов гонял. У меня просто вес встал, и не пошло дальше. Вообще никак не пошло. Не рад, что такая ситуация случилась. Первый раз у меня такое в жизни. Год не дрался. Может, простой сказался", — сказал Ермеков.

Казахстанцу 36 лет. За карьеру в профессиональных MMA он одержал 15 побед при четырех поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133303-chudovishchnoe-razocharovanie-boy-kazahstanca-v-moskve-sorvalsya-iz-za-provalennoy-vesogonki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie