"Чудовищное разочарование": бой казахстанца в Москве сорвался из-за проваленной весогонки

Директор MMA Series Федор Рыжов в Instagram сообщил об отмене главного поединка ближайшего турнира лиги между казахстанцем Дауреном Ермековым и россиянином Шамилем Магомедовым, передает NUR.KZ.

Планировалось, что соперники встретятся в рамках шоу в Москве 13 июля. Ермеков прибыл в Россию, однако не смог уложиться в лимит средней весовой категории (до 83,9 кг).

"Даурен Ермеков очень сильно не сделал вес. Скажем так, на непереговорное количество килограммов. Этот бой мы отменяем — к чудовищному разочарованию", — сообщил Рыжов.

Сам казахстанец в беседе пресс-службой MMA Series высказался об инциденте и назвал его возможную причину.

"Со вчерашнего дня начали гонять [вес]. Где-то с семи до трех часов гонял. У меня просто вес встал, и не пошло дальше. Вообще никак не пошло. Не рад, что такая ситуация случилась. Первый раз у меня такое в жизни. Год не дрался. Может, простой сказался", — сказал Ермеков.

Казахстанцу 36 лет. За карьеру в профессиональных MMA он одержал 15 побед при четырех поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.