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Топовый боец UFC Хамзат Чимаев сделал заявление для болельщиков

Опубликовано:

Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Чеченский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев обратился к своим поклонникам в социальных сетях после того, как снялся с последнего поединка, передает NUR.KZ.

«Трудные времена создают сильных мужчин. Мне никогда не было легко, и у меня никогда не было мыслей, что будет легче. Скоро я покажу вам всем, кто здесь король», — заявил Чимаев на своей странице в Instagram.

Напомним, поединок 30-летнего файтера против экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера должен был состояться 22 июня в Саудовской Аравии. После госпитализации Чимаева заменил в этом бою россиянин Икрам Алискеров.

Последний раз Хамзат выходил в клетку UFC в октябре прошлого года. В том поединке он встречался с Камару Усманом и победил его судейским решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2129196-topovyy-boec-ufc-hamzat-chimaev-sdelal-zayavlenie-dlya-bolelshchikov/

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