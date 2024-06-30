Шавкат Рахмонов ответил на вызов своего бывшего спарринг-партнера из топ-7 рейтинга UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов на своей странице в Х (бывший Twitter) ответил на вызов ирландского файтера Иэна Мачадо Гэрри, сообщает NUR.KZ.

Поединок Гэрри против британца Майкла Пейджа открывал главный кард номерного турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США). Ирландец одержал победу единогласным решением судей.

Рекорд файтера в ММА составляет 15-0, он занимает седьмую строчку в рейтинге лучших полусредневесов Абсолютного бойцовского чемпионата, Шавкат находится на третьей позиции. Ранее Гэрри и Рахмонов проходили подготовительный лагерь в одном зале Kill Cliff.

На пресс-конференции Иэн заявил, что хочет заполучить себе в соперники казахстанца.

"Я тренировался с ним. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, но я хочу стать первым парнем, который отберет у него "ноль" (в графе поражений - прим. ред.), и я знаю, что могу это сделать".

"Похоже, Иэн забыл, что происходило во время тех тренировок. Я не против напомнить ему об этом в будущем", - ответил на вызов "Номад".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.