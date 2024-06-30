Шавкат Рахмонов ответил на вызов своего бывшего спарринг-партнера из топ-7 рейтинга UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов на своей странице в Х (бывший Twitter) ответил на вызов ирландского файтера Иэна Мачадо Гэрри, сообщает NUR.KZ.
Поединок Гэрри против британца Майкла Пейджа открывал главный кард номерного турнира UFC 303 в Лас-Вегасе (США). Ирландец одержал победу единогласным решением судей.
Рекорд файтера в ММА составляет 15-0, он занимает седьмую строчку в рейтинге лучших полусредневесов Абсолютного бойцовского чемпионата, Шавкат находится на третьей позиции. Ранее Гэрри и Рахмонов проходили подготовительный лагерь в одном зале Kill Cliff.
На пресс-конференции Иэн заявил, что хочет заполучить себе в соперники казахстанца.
"Я тренировался с ним. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, но я хочу стать первым парнем, который отберет у него "ноль" (в графе поражений - прим. ред.), и я знаю, что могу это сделать".
"Похоже, Иэн забыл, что происходило во время тех тренировок. Я не против напомнить ему об этом в будущем", - ответил на вызов "Номад".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2126433-shavkat-rahmonov-otvetil-na-vyzov-svoego-byvshego-sparring-partnera-iz-top-7-reytinga-ufc/