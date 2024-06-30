Опубликовано видео нокаута в чемпионском реванше Перейры и Прохазки

Пресс-служба UFC Russia опубликовала в Telegram-канале последние секунды боя между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир UFC 300. Перейра брутально нокаутировал Прохазку в начале второго раунда после хайкика и защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Бой стал вторым между соперниками. В прошлом ноябре бразилец также нокаутировал чеха во втором раунде.

По итогам UFC 303 Перейра получил от промоушена бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера". Аналогичная награда досталась американцам Пэйтону Тэлботту, Мейси Чиассон и Джо Пайферу, которые финишировали француза Яниса Жеммоури, бразильянку Майру Буэно Силву и канадца Марка-Андре Барио соответственно.

Премия за "Бой вечера" досталась Андрэ Фили и Кабу Свонсону. Поединок американцев завершился победой первого раздельным решением судей.

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