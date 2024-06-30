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Топовый боец UFC снялся с турнира за несколько часов до поединка

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Бойцы ММА Брайан Ортега и Диего Лопес (слева направо)
Брайан Ортега и Диего Лопес (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайан Ортега не смог выйти на поединок с бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 303, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов должен был стать соглавным событием шоу. Изначально планировалось, что соперники побьются в лимите полулегкого дивизиона, где Ортега занимает третье место, а Лопес — 14-е. По просьбе американца, у которого возникли трудности с весогонкой, бой перенесли в легкую категорию.

Однако за несколько часов до выхода в октагон Ортега снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. Перед началом основного карда на турнире объявили, что вместо бывшего претендента на пояс UFC с Лопесом встретится американец Дэн Иге — 13-й номер полулегкого дивизиона.

В итоге бой продлился все три раунда, по итогам которых бразилец победил единогласным решением судей (все три арбитра — 29-28). Лопес выиграл четвертый поединок подряд. Всего на счету 29-летнего спортсмена теперь 25 побед при шести поражениях.

Иге уступил в восьмой раз за карьеру. В активе 32-летнего американца осталось 18 побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2126352-topovyy-boec-ufc-snyalsya-s-turnira-za-neskolko-chasov-do-poedinka/

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