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Бывший чемпион UFC из Беларуси потерпел четвертое подряд поражение

Опубликовано:

Белорусский боец ММА Андрей Орловский
Андрей Орловский. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Белорусско-американский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский уступил словаку Мартину Будаю на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) прошел в предварительном карде шоу и продлился все три раунда.

По итогам 15 минут поединка мнения судей разделились. Победу одержал 32-летний Будай (29-28, 28-29, 30-27).

Теперь в активе словака 14 побед при двух поражениях. Под эгидой UFC он выиграл пять боев и уступил в одном.

Орловский потерпел четвертое поражение подряд. Всего за карьеру 45-летний спортсмен, в 2005 году владевший поясом UFC в тяжелом весе, выиграл 34 боя и уступил в 24. Еще два его поединка признаны несостоявшимися.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2126349-byvshiy-chempion-ufc-iz-belarusi-poterpel-chetvertoe-podryad-porazhenie/

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