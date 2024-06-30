Бывший чемпион UFC из Беларуси потерпел четвертое подряд поражение

Белорусско-американский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский уступил словаку Мартину Будаю на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) прошел в предварительном карде шоу и продлился все три раунда.

По итогам 15 минут поединка мнения судей разделились. Победу одержал 32-летний Будай (29-28, 28-29, 30-27).

Теперь в активе словака 14 побед при двух поражениях. Под эгидой UFC он выиграл пять боев и уступил в одном.

Орловский потерпел четвертое поражение подряд. Всего за карьеру 45-летний спортсмен, в 2005 году владевший поясом UFC в тяжелом весе, выиграл 34 боя и уступил в 24. Еще два его поединка признаны несостоявшимися.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.