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Грузинский боец UFC прервал серию поражений

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Грузинский боец ММА Роман Долидзе
Роман Долидзе. Фото: Todd Lussier/Zuffa LLC via Getty Images

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 303, в рамках которого грузинский боец смешанного стиля (ММА) Роман Долидзе победил американца Энтони Смита, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг), где представитель США перед поединком занимал десятое место. Долидзе шел на аналогичной позиции в рейтинге среднего веса.

Бой продлился все три раунда. По итогам 15 минут судьи единогласно признали сильнейшим 35-летнего грузина (30-27, 29-28, 29-28).

Долидзе прервал серию из двух поражений. Всего за карьеру в MMA он выиграл 13 боев и уступил в трех.

В активе 35-летнего Смита теперь 38 побед при 20 поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2126346-gruzinskiy-boec-ufc-prerval-seriyu-porazheniy/

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