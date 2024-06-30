Грузинский боец UFC прервал серию поражений

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 303, в рамках которого грузинский боец смешанного стиля (ММА) Роман Долидзе победил американца Энтони Смита, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов прошло в основном карде в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг), где представитель США перед поединком занимал десятое место. Долидзе шел на аналогичной позиции в рейтинге среднего веса.
Бой продлился все три раунда. По итогам 15 минут судьи единогласно признали сильнейшим 35-летнего грузина (30-27, 29-28, 29-28).
Долидзе прервал серию из двух поражений. Всего за карьеру в MMA он выиграл 13 боев и уступил в трех.
В активе 35-летнего Смита теперь 38 побед при 20 поражениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2126346-gruzinskiy-boec-ufc-prerval-seriyu-porazheniy/