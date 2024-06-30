Перейра брутально нокаутировал Прохазку и защитил титул UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Перейра одержал досрочную победу над чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.
Реванш спортсменов в полутяжелом весе (до 93 кг) возглавил шоу. Как и в прошлом ноябре, Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде.
В стартовом отрезке у бразильца было преимущество в стойке. На последней секунде первого раунда он отправил соперника на настил, однако не успел провести добивание.
В начале второй пятиминутки Перейра точным хайкиком левой ногой вновь оформил нокдаун. После серии добивающих ударов от бразильца рефери прервал поединок и зафиксировал технический нокаут.
Бразилец во второй раз защитил пояс UFC в полутяжелом весе. Теперь на счету 36-летнего Перейры 11 побед при двух поражениях в профессиональных MMA.
Прохазка проиграл в пятый раз за карьеру. В активе 31-летнего чеха осталось 30 побед при одной ничьей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2126328-pereyra-brutalno-nokautiroval-prohazku-i-zashchitil-titul-ufc/