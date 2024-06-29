"Реванш готов": Алекс Перейра и Иржи Прохазка провели дуэль взглядов перед турниром UFC 303 (видео)

Чемпион полутяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата бразилец Алекс Перейра провел стердаун с первым номером дивизиона чехом Иржи Прохазкой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram UFC.

Спортсмены ранее бились на турнире UFC 295 за вакантный чемпионский титул организации. Тогда победу одержал бразильский файтер, он нокаутировал "Самурая" во втором раунде.

Два месяца назад Перейра в первом раунде нокаутировал экс-чемпиона дивизиона Джамала Хилла в первой пятиминутке на юбилейном турнире UFC 300.

К реваншу с Прохазкой бразильская "Каменная рука" подходит с рекордом в смешанных единоборствах 10-2, единственное поражение в UFC он потерпел от своего принципиального соперника Исраэля Адесаньи.

Чешский боец также выступил на юбилейном турнире, где нокаутировал Александра Ракича во втором раунде. Он также является бывшим чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории.

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