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Чимаев обратился к Алискерову после тяжелого нокаута

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Боец UFC Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев обратился к российскому файтеру Икраму Алискерову, после его поражения в главном поединке турнира в Саудовской Аравии.

Напомним, Алискеров встретился в главном событии вечера с экс-чемпионом организации Робертом Уиттакером. Австралиец отправил своего оппонента в нокаут через две минуты после начала боя.

Изначально с Уиттакером должен был подраться сам Чимаев, однако "Борз" снялся с поединка за девять дней до турнира из-за проблем со здоровьем, сообщалось, что он был госпитализирован. Икрам, который не входит в рейтинг лучших бойцов дивизиона, встретился с третьим номером на коротком уведомлении.

Хамзат обратился к обоим спортсменам на своей странице в Instagram.

"Поздравляю Роберта Уиттакера, мы не закончили дело!
Желаю скорейшего восстановления Икраму Алискерову. Выше голову, брат мой".

Добавим, что для россиянина это второе поражение в карьере. Впервые он проиграл самому Чимаеву в 2019 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122488-chimaev-obratilsya-k-aliskerovu-posle-tyazhelogo-nokauta/

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