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Стало известно, кто из бойцов UFC получил бонусы после исторического турнира

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Бойцы UFC Антонио Троколи и Шара Буллет
Бойцы UFC Антонио Троколи и Шара Буллет. Фото: UFC

Бойцы смешанных единоборств, принимавшие участие в историческом турнире UFC в Саудовской Аравии, узнали, кто получил внушительный денежный бонус от организации, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

В главном бою экс-чемпион в среднем дивизионе Роберт Уиттакер нокаутом в первом раунде победил россиянина Икрама Алискерова, который на быстром уведомлении заменил своего соотечественника Хамзата Чимаева. Австралиец забрал бонус от UFC в 50 тысяч долларов.

Бонусы за лучшее выступление также получили Волкан Оздемир (нокаутом одолел Джонни Уокера в первом раунде), Шара Буллет (нокаутировал Антонио Троколи в третьем раунде) и Фелипе Лима (удушением победил Мухаммада Наимова в третьем раунде).

Напомним, что российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, после победы поблагодарил болельщиков из Казахстана за поддержку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122458-stalo-izvestno-kto-iz-boycov-ufc-poluchil-bonusy-posle-istoricheskogo-turnira/

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