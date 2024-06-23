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Бывший чемпион UFC за 2 минуты нокаутировал россиянина, заменившего Хамзата Чимаева

Опубликовано:

Боец UFC Роберт Уиттакер
Роберт Уиттакер: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер одержал быструю победу в главном событии первого турнира организации, который состоялся в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Изначально в главном событии вечера австралиец должен был подраться с непобежденной звездой лиги Хамзатом Чимаевым. Когда представитель ОАЭ снялся из-за проблем со здоровьем, выступить в этом бою на коротком уведомлении согласился файтер Икрам Алискеров.

Для россиянина поединок стал третьим в промоушене Даны Уайта. Алискеров дебютировал в UFC год назад и не входит в топ-15 лучших бойцов своего дивизиона, где Уиттакер занимает третье место.

Через полторы минуты после стартового гонга экс-чемпион нанес комбинацию ударов, которая потрясла его оппонента. Далее в контратаке Уиттакер нанес еще один точный боковой удар в голову, хайкиком отбросил Алискерова к сетке и нокаутировал апперкотом.

Это второе поражение россиянина в карьере. Впервые он уступил все тому же Хамзату Чимаеву. Примечательно, что "Борз" также отправил его в нокаут подобным ударом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122365-robert-uittaker-za-2-minuty-snes-perspektivnogo-rossiyanina-v-glavnom-poedinke-turnira-ufc/

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