Опубликовано видео красочного нокаута от Шары Буллета на историческом турнире UFC

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Telegram-канале разместила видео нокаута в исполнении россиянина Шарабутдина Магомедова на первом турнире в Саудовской Аравии, сообщает NUR.KZ.

Шара Буллет встретился в октагоне с дебютантом промоушена Антонио Троколи. Бразилец согласился провести поединок на трехдневном уведомлении. Бой прошел в рамках средней весовой категории.

Изначально соперником "Пирата" должен был выступить представитель Украины Игорь Потеря, однако ему назначили бой с Мишелем Перейрой на турнире UFC 301. Позднее с поединка против Магомедова снялся бразилец Жоилтон Латтербах.

По ходу боя в Эр-Рияде Троколи пытался отправить россиянина на канвас, а сам Шара Буллет оборонялся лоукиками, также подключая удары по корпусу и голове своего соперника.

Развязка боя наступила в середине третьего раунда. Бразилец вновь попытался совершить тейкдаун, Магомедов ответил встречным ударом коленом и потряс Троколи, после чего доработал комбинацией в стойке.

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