Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подругу Конора Макгрегора "задушили" на его глазах (видео)

Опубликовано:

Ирландская девушка-боец ММА Шинейд Кавана
Шинейд Кавана. Фото: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images

Ирландская девушка-боец смешанного стиля Шинейд Кавана потерпела поражение на турнире Bellator Champions Series 3 в Дублине, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в основном карде домашнего шоу. Ее соперницей стала австралийка Арлин Бленкоу. Бой прошел в лимите женского полулегкого веса (до 65,8 кг).

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. Бленкоу, владевшая преимуществом, отправила оппонентку в нокдаун, после чего пыталась добить. Кавана сумела подняться, однако австралийка успешно поймала ее на болевой прием "гильотина" и заставила сдаться.

Бленкоу прервала серию из двух поражений. Теперь на ее счету 16 побед и 10 проигрышей в MMA.

Кавана уступила во втором поединке подряд. За карьеру она одержала девять побед пи семи поражениях.

Ирландка — близкая подруга и член команды Конора Макгрегора. Бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях присутствовал на турнире в Дублине и помогал Кавана при подготовке.

Напомним, планировалось, что Макгрегор сам вернется в октагон в конце июня. Однако ирландец получил травму и снялся с турнира UFC 303.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122341-podrugu-konora-makgregora-zadushili-na-ego-glazah-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.