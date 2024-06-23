Подругу Конора Макгрегора "задушили" на его глазах (видео)

Ирландская девушка-боец смешанного стиля Шинейд Кавана потерпела поражение на турнире Bellator Champions Series 3 в Дублине, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в основном карде домашнего шоу. Ее соперницей стала австралийка Арлин Бленкоу. Бой прошел в лимите женского полулегкого веса (до 65,8 кг).

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. Бленкоу, владевшая преимуществом, отправила оппонентку в нокдаун, после чего пыталась добить. Кавана сумела подняться, однако австралийка успешно поймала ее на болевой прием "гильотина" и заставила сдаться.

Бленкоу прервала серию из двух поражений. Теперь на ее счету 16 побед и 10 проигрышей в MMA.

Кавана уступила во втором поединке подряд. За карьеру она одержала девять побед пи семи поражениях.

Ирландка — близкая подруга и член команды Конора Макгрегора. Бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях присутствовал на турнире в Дублине и помогал Кавана при подготовке.

Напомним, планировалось, что Макгрегор сам вернется в октагон в конце июня. Однако ирландец получил травму и снялся с турнира UFC 303.

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