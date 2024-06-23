Шара Буллет обратился к Казахстану после эффектной победы в UFC

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, после победы поблагодарил болельщиков из Казахстана за поддержку, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выиграл поединок на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Магомедов в третьем раунде нокаутировал бразильца Антонио Троколи и сохранил идеальный рекорд (победы во всех 13 боях).

"Спасибо большое всем моим братьям! Арабский мир, Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения. Всех моих фанатов благодарю за поддержку! Для меня большая честь выступить на первом, историческом турнире в Саудовской Аравии. Я долго ждал этот турнир, хотел именно здесь выступить и войти в историю. Мы это сделали!" — сказал Шара Буллет в октагоне после боя.

Также россиянин объяснил, что помогло ему досрочно завершить поединок нокаутом. "Он (Троколи) очень высокий. Понимал, что ногами достать до него будет очень тяжело. И я ждал, пока он нагнется", — подчеркнул Шара Буллет.

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