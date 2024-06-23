Шара Буллет нокаутировал соперника во втором поединке в UFC

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, одержал вторую победу в UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором бою в промоушене Даны Уайта "Пират" встретился с дебютантом лиги из Бразилии Антонио Троколи. Спортсмены выступили в рамках главного карда первого турнира UFC в Саудовской Аравии.

Отметим, что бразилец принял вызов на бой в средней весовой категории на коротком трехдневном уведомлении.

Троколи стал прессинговать россиянина с первых секунд поединка и прижал Шару к сетке, после чего рефери разнял бойцов, а поединок продолжился с середины октагона.

По ходу поединка Магомедов отрабатывал лоукиками, в то время как Троколи пытался перевести своего оппонента на канвас. В третьем раунде бразилец просел по выносливости, чем воспользовался россиянин.

Магомедов потряс оппонента ударом с колена и после серии ударов в стойке отправил соперника в нокаут.

Таким образом, россиянин выиграл оба поединка в UFC. За карьеру в MMA он первенствовал во всех 13 боях. На счету Троколи теперь 12 побед при четырех поражениях и одном поединке без результата.

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