Бесконтрольным обменом ударами завершился бой первого татарина в UFC в весе Рахмонова (видео)

Российский боец смешанного стиля Ринат Фахретдинов одержал победу в поединке на первом в истории турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Фахретдинов, известный как первый представитель татарского этноса в промоушене Даны Уайта, провел пятый поединок под эгидой UFC. Отметим, что он выступает в полусредней весовой категории, где третье место в топе лучших бойцов дивизиона занимает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

Оппонентом российского бойца выступил датчанин Николас Далби. Поединок, рассчитанный на три раунда, продлился всю дистанцию и завершился победой Фахретдинова раздельным судейским вердиктом (29-28, 28-29, 29-28).

Сами файтеры, судя по их действиям в октагоне незадолго до финального гонга, хотели завершить бой досрочно, однако этого не случилось.

Статистика Фахретдинова в ММА теперь составляет 22 победы при одном поражении и одной ничьей. Далби проиграл в пятый раз. В активе датчанина осталось 23 победы при одной ничьей и двух боях без результата.

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