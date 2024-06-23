Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бесконтрольным обменом ударами завершился бой первого татарина в UFC в весе Рахмонова (видео)

Опубликовано:

Бойцы UFC Николас Далби и Ринат Фахретдинов
Николас Далби и Ринат Фахретдинов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля Ринат Фахретдинов одержал победу в поединке на первом в истории турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Фахретдинов, известный как первый представитель татарского этноса в промоушене Даны Уайта, провел пятый поединок под эгидой UFC. Отметим, что он выступает в полусредней весовой категории, где третье место в топе лучших бойцов дивизиона занимает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

Оппонентом российского бойца выступил датчанин Николас Далби. Поединок, рассчитанный на три раунда, продлился всю дистанцию и завершился победой Фахретдинова раздельным судейским вердиктом (29-28, 28-29, 29-28).

Сами файтеры, судя по их действиям в октагоне незадолго до финального гонга, хотели завершить бой досрочно, однако этого не случилось.

Статистика Фахретдинова в ММА теперь составляет 22 победы при одном поражении и одной ничьей. Далби проиграл в пятый раз. В активе датчанина осталось 23 победы при одной ничьей и двух боях без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122293-beskontrolnym-obmenom-udarami-zavershilsya-boy-pervogo-tatarina-v-vese-rahmonova-na-turnire-ufc-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.