Апсетом завершился бой таджикистанца на турнире UFC в Саудовской Аравии

Таджикистанский боец смешанных единоборств Мухаммад Наимов потерпел поражение в своем третьем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Оппонентом Наимова на коротком уведомлении выступил бразильский файтер Фелипе Лима. Бой состоялся в рамках полулегкой весовой категории (до 66 килограммов) и завершился досрочно в третьем раунде.

За полторы минуты до сигнала об окончании боя таджикистанец сдался из-за удушающего приема бразильца. Для Наимова это первое поражение в промоушене Даны Уайта.

Его суммарная актуальная статистика в смешанных единоборствах составляет 11 побед и три поражения, Лима добыл свою 13-ю победу в карьере. Отметим, что у бразильца на счету всего одно поражение, которое он потерпел в 2019 году.

Напомним, также на турнире в Саудовской Аравии выступил еще один таджикистанец - Муин Гафуров. Он одержал первую победу в UFC.

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