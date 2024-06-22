Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Апсетом завершился бой таджикистанца на турнире UFC в Саудовской Аравии

Опубликовано:

Таджикистанский боец UFC Мухаммад Наимов
Таджикистанский боец UFC Мухаммад Наимов: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Таджикистанский боец смешанных единоборств Мухаммад Наимов потерпел поражение в своем третьем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Оппонентом Наимова на коротком уведомлении выступил бразильский файтер Фелипе Лима. Бой состоялся в рамках полулегкой весовой категории (до 66 килограммов) и завершился досрочно в третьем раунде.

За полторы минуты до сигнала об окончании боя таджикистанец сдался из-за удушающего приема бразильца. Для Наимова это первое поражение в промоушене Даны Уайта.

Его суммарная актуальная статистика в смешанных единоборствах составляет 11 побед и три поражения, Лима добыл свою 13-ю победу в карьере. Отметим, что у бразильца на счету всего одно поражение, которое он потерпел в 2019 году.

Напомним, также на турнире в Саудовской Аравии выступил еще один таджикистанец - Муин Гафуров. Он одержал первую победу в UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122287-apsetom-zavershilsya-boy-vtorogo-tadzhikistanca-na-turnire-ufc-v-saudovskoy-aravii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.