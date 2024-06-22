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Представитель команды Хабиба Нурмагомедова выиграл кровавый претендентский бой в Bellator

Опубликовано:

Российский боец ММА Касум Касумов
Касум Касумов. Фото: Bellator MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Касум Касумов одержал победу в претендентском поединке на турнире Bellator Champions Series 3 в Дублине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена стал бразилец Матеус Маттос. Атлеты встретились в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг).

Бой продлился все три раунда. Касумов делал акцент на борьбу и одержал победу единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). При этом оба спортсмена получили заметные рассечения и большую часть поединка бились окровавленными.

Ранее в промоушене объявили, что этот бой получил статус претендентского. Таким образом, ожидается, что Касумов в следующем поединке оспорит чемпионский пояс Bellator в легчайшем весе с его действующим обладателем — американцем Патриком "Патчи" Миксом.

Всего на счету 29-летнего россиянина теперь 15 побед при одном поражении в ММА. Касумов — представитель команды бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Маттос проиграл в третий раз за карьеру. В активе 32-летнего бразильца осталось 14 побед при одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122284-predstavitel-komandy-habiba-nurmagomedova-vyigral-krovavyy-pretendentskiy-boy-v-bellator/

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