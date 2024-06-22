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Таджикистанский боец одержал первую победу в UFC на историческом турнире

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Таджикистанский боец UFC Муин Гафуров
Муин Гафуров: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Таджикистанский боец смешанных единоборств Муин Гафуров одержал победу на турнире UFC, который впервые проводится в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках легчайшей весовой категории Гафуров встретился с представителем Южной Кореи Кунг Хо Кангом. Бой, рассчитанный на три раунда, продлился всю дистанцию и завершился победой таджикистанца единогласным решением судей (все три арбитра - по 30-27).

По ходу поединка представитель Таджикистана нанес 71 акцентированный удар, 47 из которых добрались до цели. Канг ответил 12 попаданиями. Один раз Гафурову удалось провести тейкдаун в данном поединке.

Его актуальный рекорд в профессиональных смешанных единоборствах теперь составляет 19 побед и шесть поражений. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Гафуров провел три поединка. Победа над Кангом стала первой в промоушене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122278-tadzhikistanskiy-boec-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-ufc-na-istoricheskom-turnire/

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