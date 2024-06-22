Брат известного российского бойца одержал юбилейную победу в MMA

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хасан Магомедшарипов одержал победу на турнире Bellator Champions Series 3 в Дублине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена по поединку предварительного карда стал американец Тайлер Мэтисон. Атлеты сошлись в лимите полулегкого веса (до 65,8 кг).

Бой продлился все три раунда, в каждом из которых Магомедшарипов владел преимуществом. В итоге все судьи признали его сильнейшим со счетом 30-27.

Победа стала для 23-летнего россиянина юбилейной. Он выиграл все десять поединков за профессиональную карьеру, пять из них прошли в Bellator. Спортсмен — младший брат бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, который несколько лет назад был одной из главных звезд полулегкого дивизиона.

Для Мэтисона поединок с россиянином стал дебютным в Bellator. Теперь на счету 32-летнего американца шесть побед при четырех поражениях в MMA.

Напомним, ранее в рамках турнира в Дублине идеальный рекорд сохранил таджикистанец Сарварджон Хамидов.

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