Таджикистанский боец MMA сохранил идеальный рекорд благодаря победе на турнире Bellator

В рамках турнира Bellator Champions Series 3 таджикистанский боец смешанного стиля Сарварджон Хамидов одержал очередную победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена в рамках предварительного карда стал бразилец Марсирли Алвес да Силва. Бойцы сошлись в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг).

Поединок продлился все три раунда, в каждом из которых Хамидов имел преимущество, делая акцент на борьбе в партере. В итоге все судьи признали его сильнейшим со счетом 30-27.

Благодаря этому успеху 27-летний таджикистанец сохранил идеальную статистику в профессиональных MMA. Он выиграл все 16 поединков за карьеру, в том числе три — под эгидой Bellator.

Да Силва потерпел четвертое поражение. В активе 24-летнего бразильца осталось 12 побед.

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